На Дарье: водолазка, легинсы, GUCCI



Анекдот рассказала Дарья Малыгина, модель, диджей.

Дарья Малыгина хорошо помнит свое детство: как жила в сквотах, как ее мать разрисовывала матрешки, а отец продавал их на улице, как она убирала в борделе после бурных ночей. «Все детство я наблюдала за тем, что делают мои родители, чтобы быть счастливыми. Поэтому я никогда не знала меры и всегда искала способы заработать». В 16 лет Малыгина стала лицом Prada, в 18 — диджеем, а в 23 работала с Victoria’s Secret. Выступая с музыкальными сетами по всему миру, Малыгина в год совершает по 120 перелетов, выращивает овощи на подоконнике и готовится снять фильм о своей семье. По достоинству оценить физическую форму начинающего овощевода можно в сентябре на спортивных площадках Пречистенки, где Малыгина играет в баскетбол со своими друзьями. ≠

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