1. В наш век женщинам больше всего не хватает в мужчинах галантности.
2. Не пытайтесь предположить, что подумает женщина по поводу того или иного вашего слова или поступка: все равно не угадаете.
3. Безразличие есть отсутствие любви.
4. Деликатность и умение приходить вовремя иногда значат гораздо больше, чем активное ухаживание.
5. Хотите многое понять о женщине? Познакомьтесь с ее мамой.
6. Мужская уверенность и спокойствие часто важнее обаяния и сексуаль- ности.
7. Мужчины не понимают одного: обещал — позвони!
8. Нет ничего хуже мужской истерики.
9. Только любящая женщина способна на жестокость.
10. Не ваше все равно вам не достанется. А ваше никуда не денется. Но это не повод расслабляться. ≠