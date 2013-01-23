Быть рядом с мужчиной скромной дурочкой очень удобно.

Если женщина родилась умной и красивой, то так и мучается всю жизнь, пока один из компонентов сам не отпадет.

Иногда приятно спрятаться за маской суки — отпадают ненужные условности.

Женщиной можно манипулировать, пока она не знает, чего хочет.

«Я тебя люблю» у женщин значит совсем не то, что у мужчин. Это как в «Аватаре»: «Я тебя вижу».

Нам достаточно 30 секунд, чтобы определить, кто вы — друг, любовник или будущий муж. Все цветы, кино, рестораны лишь соблюдение приличий.

Если женщина хочет завести с вами собаку, а не ребенка, стоит задуматься — может, она хочет его завести не с вами.

Изменять женщине, чтобы она не знала? Вы еще не подумали об этом, она уже знает.

С возрастом женская разборчивость начинает граничить с мелким цинизмом антикварщика.

Женщина гораздо чаще, чем полагают мужчины, задумывается о смысле своего существования.