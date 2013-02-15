Высшая форма кокетства — это отсутствие кокетства.

Женщина не хочет проверять, держат ли перила моста, по которому она хочет пройти через реку. Она просто верит в перила, потому что верит в собственный страх и слабость.

Женщина может стать невыносимым чудовищем, если ей не дать быть слабой.

Драматург Володин сказал: «Перед женщинами извиняться не стыдно, им всегда хуже, чем нам!»

Разговаривать с любимым мужчиной на философские темы — это самое эротичное, что может быть в отношениях.

Секс для женщины никогда не бывает просто физиологическим актом.

Женщины бывают манящие и нет. Не манящие — они тоже прекрасны, но манящие…

Женщины никогда не смогут двигать цивилизацию, потому что у них очень много забот.

В женщине всегда сосуществуют две ее прародительницы: Ева (которая из ребра) и Лилит (которую сделали демоном за то, что она отказалась подчиняться Адаму).