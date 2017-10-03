Лос-Анджелес Ридли Скотта — это классический город будущего. Разрушенный мрачный мегаполис, который покинули люди, на смену им пришли роботы-репликанты. Они превосходили всех живых по силе и выносливости, но использовались при проведении опасных исследований и колонизации планет. Авангардные для 1982 года визуальные спецэффекты, молчаливый Харрисон Форд, пластичная Дэрил Ханна и неуязвимый Рутгер Хауэр обеспечили «Бегущему по лезвию» оглушительный успех.

Когда кубинской актрисе Ане де Армас, несколько лет назад переехавшей в Нью-Йорк и плохо говорящей по‑английски, предложили сняться в сиквеле, она не представляла, до какой степени это изменит ее жизнь.

платье Roberto Cavalli, браслет Catbird

— Мой телефон разрывался от звонков! — вспоминает она. — Мне звонили друзья из Испании, родители и родственники с Кубы — пять часов без остановки.

Режиссер — Дени Вильнев. В главных ролях Райан Гослинг, Робин Райт, Джаред Лето и Харрисон Форд. «Бегущий по лезвию 2049» — самый ожидаемый фильм года. Его сюжет по‑прежнему неизвестен, и Армас осторожничает, чтобы не сболтнуть лишнего.

— Моя героиня — лучший друг, возлюбленная и фанатка Кея, — рассказывает Армас о Джой и ее отношениях с офицером Кеем, которого играет Гослинг. — Расскажи я о ней больше, мне конец.

платье ThePerfext, кольцо Catbird

Но никто не запрещает ей рассказывать о Райане Гослинге, с которым она провела на съемках полгода.

— Он самый скромный человек из всех, кого я встречала, — вздыхает Армас. — С одной стороны, скромный и застенчивый, а с другой — очень смешной.

Она рассказывает, с каким интересом наблюдала, как Гослинг и Форд обменивались колкостями и выясняли, кто на съемочной площадке круче. — У кого трейлер больше, — смеется она. — Кому принесли больше цветов. Кто первым пройдет по красной ковровой дорожке. И так все пять месяцев, пока проходили съемки в Будапеште.

Армас успешная актриса в Испании, но теперь у нее есть планы на Голливуд.

— У меня большие амбиции, — говорит она. — Я долго не могла решиться переехать в Соединенные Штаты, потому что не знала, задержусь ли тут надолго.

куртка Death by Dolls, боди ThePerfext, колье Catbird

Но благодаря упорству и неиссякаемой энергии к двадцати девяти годам она получила главные роли в фильмах с Киану Ривзом («Кто там», 2014), Эдгаром Рамиресом («Каменные кулаки», 2016), Майлзом Теллером («Парни со стволами», 2016) и вот теперь — с Райаном Гослингом. Надо сказать, ее героини были не из робкого десятка.

— Чего бы мне никогда не хотелось — так это играть женщин, которые постоянно устраивают истерики и впадают в депрессии или только ждут у моря погоды.

Ее следующий шаг — главная роль в боевике «Три секунды» Андреа Ди Стефано, в свое время открывшего миру другую звезду из Испании — Хавьера Бардема («Пока не наступит ночь». — Esquire). Выход картины намечен на 2018 год, а партнерами Армас по фильму станут Клайв Оуэн, Юэль Киннаман и Розамунд Пайк.

А пока она не загадывает, что будет дальше.

— Мой отец любил повторять: не стой на месте, если можешь идти, и не иди, если можешь бежать, — говорит Ана де Армас. — Я все время помню об этом. ≠