1. Не понимаю женщин, которые носят натуральный мех, ведь это то же самое, что носить на себе труп животного.

2. Мы любим надевать мужскую одежду, в ней мы ощущаем себя более женственными.

3. Мужчины считают, что мы не играем в видеоигры. На самом деле, многие из нас не против провести пару часов за Nintendo, например.

4. Больше всего меня раздражает, когда во время месячных мне говорят: «У тебя что, месячные?».

5. Когда у девушки «эти дни», нужно просто быть добрым и приносить шоколадки.

6. Измену можно простить, неуважение — никогда.

7. Всем приятно, когда мужчина за тобой ухаживает, однако он должен делать это искренне. Если таким образом он просто выполняет свои обязанности, мы сразу это чувствуем и не получаем никакого удовольствия.

8. Мы не любим, когда нас откровенно пытаются склеить.

9. Все мужчины в глубине души охотники, поэтому мы заставляем их думать, что они руководят всем процессом. На самом деле, процессом управляем мы.

10. Если бы я была мужчиной, я бы делала все то же самое, что и сейчас.