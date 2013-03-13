Блондинки, брюнетки, рыжие, да хоть лысые — не этим мы берем.

Женщина не любит ушами, с женщиной просто нужно разговаривать.

Обман и недосказанность — это одно и то же, если кто-то не в курсе.

Женщина легче переносит боль. Как физическую, так и душевную.

Если во время спора у нас не хватает аргументов, мы идем красить ногти.

Грязь под ногтями моментально уничтожает вас в глазах собеседника, особенно, если собеседник — женщина.

Если женщина ведет себя глупо, это еще не значит, что она дура.

Сильными мужчин делают женщины, притворяясь слабыми.

Никогда не забывайте про маму. Ни про свою, ни про маму возлюбленной.

В России все наладится, когда президентом станет женщина. Ну или кто-нибудь еще.