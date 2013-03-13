Блондинки, брюнетки, рыжие, да хоть лысые — не этим мы берем.
Женщина не любит ушами, с женщиной просто нужно разговаривать.
Обман и недосказанность — это одно и то же, если кто-то не в курсе.
Женщина легче переносит боль. Как физическую, так и душевную.
Если во время спора у нас не хватает аргументов, мы идем красить ногти.
Грязь под ногтями моментально уничтожает вас в глазах собеседника, особенно, если собеседник — женщина.
Если женщина ведет себя глупо, это еще не значит, что она дура.
Сильными мужчин делают женщины, притворяясь слабыми.
Никогда не забывайте про маму. Ни про свою, ни про маму возлюбленной.
В России все наладится, когда президентом станет женщина. Ну или кто-нибудь еще.