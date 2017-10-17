На Лукерье: колготки FALKE, нижнее белье MAISON LEJABY, монки PERTINI

Лукерью Ильяшенко назвали в честь прабабушки, и она терпеть не может свое имя: «Хорошо, что я актриса. Если бы я работала бухгалтером, была бы Лукерья Николавна». До телевидения Ильяшенко двенадцать лет занималась балетом, выступала в Театре у Никитских ворот, пела в мюзиклах «Звуки музыки» и «Красавица и чудовище», пародировала Катю Лель и Лайму Вайкуле в театре Владимира Винокура. В фильме Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», вышедшем в сентябре, Лукерья Ильяшенко играет свингера. Но известность ей принесли главные роли в сериалах. В «Сладкой жизни» она сыграла любовницу бизнесмена, а в сериале «Выжить после» — зомби. «Я всю жизнь мечтала сыграть какую-нибудь нечисть», — признается актриса. В октябре Ильяшенко можно встретить в Санкт-Петербурге, где пройдут съемки криминального сериала «Высокие ставки». ≠

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