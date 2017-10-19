1. Мы хотим знать, почему интересные мужчины не только влюбляются в самых неподходящих женщин, но еще и женятся на них.

2. Самая приятная для женщины ролевая игра — «я прекрасная дама, ты — рыцарь, и гарцуй под моим окном!» Так гарцуйте же!

3. Женщина может сказать «до свидания», если при всех очевидных достоинствах мужчина «не так» пахнет.

4. Женщина может простить самые ужасные проступки, если мужчина пахнет «так».

5. Если вас замучили необоснованной ревностью, спросите себя, чиста ли ваша совесть? Женщины съезжают с катушек, когда перестают ощущать вашу любовь.

6. Вы не представляете, на какую дедукцию способна женщина, почувствовав, что вы завели шуры-муры.

7. Даже самая умная женщина после фразы: «Дорогая, теперь направо», способна понимающе кивнуть и уверенно повернуть налево.

8. Мужчина, который явился на свидание в нечищеных ботинках, мог вообще не приходить.

9. Секс в чистом виде женщину не интересует, хотя она часто декларирует обратное, посмотрев «Эммануэль» и прочую фантастику.

10. Если женщина захотела спать под отдельным одеялом, значит она вас разлюбила. ≠