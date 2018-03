1. Не забывайте, что большинство женщин выросло на сказках о Золушке и Спящей красавице.

2. Покорность женщины чаще всего иллюзорна. Она будет наблюдать и делать выводы.

3. Общество навязывает нам все больше стереотипов идеальной женщины. Не поддавайтесь, цените живых людей.

4. Ничто так не сближает, как возможность вместе посмеяться над собственной глупостью.

5. Женщина не радиоприемник. Совсем не обязательно разбирать ее на составные части, чтобы узнать, что внутри.

6. Любопытство, конечно, убило кошку. Но нам оно все равно свойственно.

7. Мы тоже не любим обобщений.

8. Интуиция часто заменяет женщинам способность формулировать.

9. Женская логика очень проста. Ее нет. И в этом вся прелесть.

10. На самом деле, как поется в песне, All we need is love! ≠