Если голос противный, то и женщина, как правило, не очень.
Берегите женщин от лишних переживаний и простуд.
Нельзя целый день крутиться по хозяйству, а потом прибежать и спеть.
Страшнее кухни только огород.
За спиной говорят только у тех, о ком интересно говорить.
Когда женщина говорит: «делай что хочешь» — не делай этого!
В Индии беременная женщина имеет право избить любого, кто курит рядом с ней.
Очень раздражает, когда происходит что-то неправильное, а всем наплевать.
Сначала подумайте, что мы будем делать с вашим подарком. Или уж не обижайтесь: дареное очень даже дарят.
Чем выше голос, тем ветренее характер.