Если голос противный, то и женщина, как правило, не очень.

Берегите женщин от лишних переживаний и простуд.

Нельзя целый день крутиться по хозяйству, а потом прибежать и спеть.

Страшнее кухни только огород.

За спиной говорят только у тех, о ком интересно говорить.

Когда женщина говорит: «делай что хочешь» — не делай этого!

В Индии беременная женщина имеет право избить любого, кто курит рядом с ней.

Очень раздражает, когда происходит что-то неправильное, а всем наплевать.

Сначала подумайте, что мы будем делать с вашим подарком. Или уж не обижайтесь: дареное очень даже дарят.

Чем выше голос, тем ветренее характер.