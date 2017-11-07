1. В чужую жену черт ложку меду кладет.
2. Женский ум лучше всяких дум.
3. Люби не люби, да почаще взглядывай.
4. Стриженая девка косы не заплетет.
5. Лучше раз в году родить, чем день-деньской бороду брить.
6. Псовая болезнь до поля, бабская — до постели.
7. Жена не гусли, поиграв, на стенку не повесишь.
8. Даже самая прекрасная девушка может дать только то, что у нее есть.
9. Соболье одеяльце в ногах, да подушка в слезах.
10. И лишь одна русская народная пословица верна всегда: «У бабы волос долог, да ум короток». ≠
На Татьяне: Рубашка, +J UNIQLO; юбка, LOUIS VUITTON.