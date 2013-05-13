Легкомысленность помогает не отвлекаться от настоящих серьезных вещей.

Если лечь спать, когда что-то не ладится, неприятности можно проспать.

Именно те разы, когда притормозишь и не сделаешь глупость, могут оказаться самыми большими глупостями.

Если бы еще в школе людей учили, что любовь — это просто неврозы и инстинкты, то меньше было бы завышенных ожиданий и драм.

Почему красавицы у нас в стране всегда так надменны? Выглядит так, будто у девушки что-то болит.

Женщине, которая, как кошка, умеет веселить себя, одиночество в кайф.

Все понимают, что важно просто иметь хорошие сиськи, но надо делать вид, что и душа важна, иначе такое начнется!

Нет ничего скучнее, чем рассуждать про весь этот космос: мужчины — с Марса, женщины — с Венеры.

Если все время рефлексировать на тему «как сложно женщине в мужском мире», то проще ничего не делать.

Конфликт мужчины и женщины кровавый и неразрешимый, как отношения Израиля и Палестины. Кажется, дело идет к финальной схватке.