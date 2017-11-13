1. Я теряюсь когда меня просят рассказать о себе.

2. Могу быть невидимкой.

3. Часто начинаю фразу со слов «такое ощущение» или «я чувствую».

4. Не люблю много говорить, но иногда забываю про это.

5. Долго думала, что мне не идет красная помада.

6. Всегда чувствую, когда люди принимают вежливость за слабость, но не подаю виду.

7. Пока не выпью чашку кофе с утра: не могу ответить ни на один вопрос или принять решение. Ок, иногда это может быть чай. Или кипяток.

8. Могу забыть поесть.

9. Превращаюсь в соляной столб, если со мной разговаривают строго.

10. Люблю смотреть на огонь.