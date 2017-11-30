1. Мужчина должен говорить женщине о том, как она красива, как можно чаще.

2. Шопенгауэр говорил, что женщина не может быть до конца искренней. Гад он был, конечно, женщин сильно не любил, но тут с ним можно согласиться.

3. Женщина должна быть хитрее мужчины. Она ведь слабее.

4. Мужчины и представить не могут, насколько легко просчитать их поступки.

5. Мужчина всегда отражается в женщине. Чем больше он любит, тем она ярче зажигается и впечатляет его, и так до бесконечности.

6. Говорят, у женщин нет мозгов. Ну да, анатомически у нас череп меньше. Но не сказать, что мы от этого несчастны.

7. Нужно помнить, как долго женщина была в рабстве, пока мужчины совершенствовались во всех отношениях.

8. Женщины приземленнее и рациональнее, чем принято думать.

9. Женщина всегда стремится к изменениям и превращениям.

10. Рядом с женщиной мужчина должен помнить, что перед ним другая земля, другой континент. Америка.

11. Легче рассказать об 11 вещах, которые мужчина ни в коем случае не должен знать о женщине.