1. Я считаю своими лучшими качествами доброту и чувство юмора. И в других людях это для меня самое главное.

2. Многие думают, что у меня работа мечты, особенно — мужчины. Да, это так. Осталось дождаться, когда она будет приносить мне не только миллионы фотографий обнаженных женщин, но и просто миллионы. Долларов.

3. Очень хочу научиться быть полезной, а не только развлекать. И это обязательно случится рано или поздно.

4. Я — жертва интернета. С трудом вылезаю из дома и назначаю личные встречи. Мечтаю переехать из Москвы поближе к природе и хорошей погоде, думаю там будет проще выбраться из этих пут.

5. К дружбе и любви я отношусь, как к работе. Поэтому они у меня такие долгие и крепкие. Но, с другой стороны, я полностью растеряла всякую легкость в этих вопросах. Я — терминатор отношений.

6. Мне всегда было трудно быть частью коллектива, поэтому я создала свой, маленький, из двух человек. Зато мы обе всегда в центре внимания.

7. Как только в детстве я начала что-то осознавать, я сразу занялась творчеством. Разным, но больше всего — рисованием, а потом фотографией. Занималась этим много лет, чтобы в итоге понять, что мой талант совсем в другом. Но я почти не жалею. Обожаю собирать вокруг себя талантливых людей и помогать им в творческом развитии.

8. Когда я не могу заснуть или еду куда-то далеко без книжки или плеера, у меня включается режим «срочно выдумать сто новых проектов и сто идей, как развить старые». Не завидую моей единственной постоянной коллеге и лучшей подруге Насте: ей приходится читать километровые сообщения о том, что надо прямо сейчас все бросить и кинуться делать то, что я навыдумывала. Хорошо, что иногда идеи неплохие.

9. Мои родители не знают о моих проектах. Боюсь, не поймут. А жаль.

10. Меня бесят снобы. И в то же время я им даже немного завидую, так как меня часто привлекает очевидная фигня, но такой уж я человек. Хочу все и сразу!