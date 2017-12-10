боди Frederick’s of Hollywood босоножки Giuseppe Zanotti Design

Бесконечные татуировки, переходящие одна в другую, сделали ее гибкое, роскошное тело известным. Надпись «Брайан» (Остин Грин, бывший муж Фокс. — Esquire) чуть пониже живота, на ключице цитата из Ницше, на ребрах длинная фраза: «Была маленькая девочка, которая прежде не знала любви, а потом появился мальчик и разбил ей сердце». Фокс точно не знает, сколько у нее татуировок — девять или одиннадцать. Первую она сделала, когда ей едва исполнилось восемнадцать.

Шекспир, поэзия, секс, любовь, китайские символы, Ницше — странный выбор для голубоглазой красотки из телевизора. Одна из ее татуировок — цитата из «Короля Лира».

— Это было больно! — вспоминает Меган.

Она только что удрала от фотографа, надела белый тренировочный костюм, но даже в нем смотрится что надо.

— Я странная, — говорит она. — Очень странная. Выгляжу так, будто должна говорить как Мэрилин Монро, но мне не нравятся ее интонации — не люблю клише. Я всегда чувствовала себя не на своем месте. Если инопланетяне когда-нибудь прилетят на Землю, я буду в числе тех, с кем они свяжутся. Я это точно вам говорю! Т

боди Jill Stuart парка Josie Natori

Татуировки — не единственное, чем она прославилась. Меган Фокс отрицательно относится к интрижкам с режиссерами.

— Ко мне тоже приставали на съемках, но я не буду об этом рассказывать. Ненавижу обвинять других людей.

В этом она не совсем честна. В сети сохранились скандальные цитаты Фокс о ее «мощной вагине», бисексуальности и «либидо как у 15-летнего мальчишки». Призыв «е*** Дисней» не помог ей стать известнее (в интервью журналу GQ. — Esquire), а высказывание о Майкле Бэе — «На съемках он ведет себя как Гитлер, и иногда мне кажется, это он и есть» — стоило роли в «Трансформерах». А ведь ей просто не захотелось извиняться.

— Мне кажется, я была права, — говорит Меган.

О Голливуде она отзывается с презрением.

— Как-то один режиссер пытался отправить меня в Нью-Йорк на пробы, но я его обломала — не полетела. Вообще-то я очень ленивая. И мне кажется, я не совсем актриса. Я всегда чувствовала, что занимаюсь не своим делом. Меня даже деньги не мотивируют.

боди Jill Stuart парка Josie Natori

У нее трое детей — Ноа, 9 лет, Бодхи, 3 года, Джорни Ривер, год. Кто-то скажет, что Фокс в неудобной ситуации, что скоро режиссеры забудут о ней и она пополнит число безработных кинематографических мамочек.

— Я никогда не променяю своих мальчишек на роли в кино, — вздыхает она. — В их дерьме я чувствую себя лучше, чем в солнцезащитном креме.

Уже через пять месяцев после рождения Джорни Меган Фокс снялась в рекламе нижнего белья.

— Мой тренер настоял на кроссфите. Если на тренировке меня не начинало тошнить, значит, я мало занималась.

Фитнес сделал свое дело. В январе Frederick's of Hollywood предложили ей сняться в рекламе нижнего белья в обмен на долю в компании.

— Это был шанс наконец всерьез заняться бизнесом, — размышляет Фокс. — Как я уже говорила, мне не хочется всю жизнь быть актрисой.

Платье Faith Connexion

И ей плевать, что сыновья увидят ее на рекламных баннерах.

— Моим мальчикам придется смириться с этим. Это моя работа.

После долгой паузы она говорит:

— В конце концов, я уверена, что эти дети выбрали меня своей матерью еще до рождения. Значит, они знали, на что шли.

В последнее время она перестала играть роковых красоток и снялась в веселых фильмах «Дети сексу не помеха», «Любовь по‑взрослому» и «Черепашки-ниндзя».

кожаный жакет Asaf Ganot босоножки Guiseppe Zanotti Design

Зачем ей вообще понадобилось рекламировать трусики от Frederick’s of Hollywood?

— Секс хорошо продается, и это факт. Мне, например, нравятся большие мужские пенисы. Поместите один на обложку журнала, и я куплю несколько номеров. Но сексуальность по‑прежнему рекламируют одни женщины. Мне кажется, это неправильно. Мужчины привыкли смотреть на нас как на мясо. Они мечтают, чтобы все мы были тупыми коровами.

кожаный жакет Asaf Ganot

И она не раз с этим сталкивалась.

— Я чудачка. Полная противоположность тому, как выгляжу. Многих это удивляет. Например, мне нравится археология, нейробиология. На улицах меня часто фотографируют с книгой в руках. А люди в интернете пишут: «Она читать, что ли, умеет?» Вы, например, знали, что все девушки Бонда были психологами или биологами? А мне все время предлагают роли веселой шлюхи или умной стриптизерши. Я не против и дальше трахаться в кино, но я больше не стану делать то, что унижает женщину. ≠