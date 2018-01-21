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Евгения Медведева, фигуристка, @jmedvedevaj

После победы на чемпионате мира в Бостоне Женя Медведева спросила у японского журналиста: «Хотите, я сделаю так, чтобы ваши зрители визжали?» — и прочитала в прямом эфире стихотворение из мультфильма «Сейлор Мун». С тех пор лед после ее выступлений забрасывают плюшевыми героями аниме. Но для Олимпийских игр в Пхенчхане Медведева выбрала другие образы — души, витающей в облаках, и Анны Карениной. «Я люблю драматические образы, — рассказывает Женя. — Почти все мои выступления — это призыв ценить то, что у нас есть».