Бейсболка, комбинезон, куртка Miu Miu босоножки Christian Louboutin

Мария Миногарова, 28 лет, модель, блогер ( @minogarova )

Маша Миногарова родилась в Краснодаре, в детстве хотела стать режиссером, но передумала: «Самыми модными в Краснодаре тогда считались ребята с факультета управления Кубанского университета, разъезжающие на «десятках». А мне хотелось быть ближе к модникам». В 21 год ее заметили продюсеры шоу «Топ-модель по‑русски», и девушка переехала в Москву. В победители она не вышла, но подписала свой первый контракт с модельным агентством и уехала в Милан работать для Versace и Louis Vuitton. Вернувшись, стала одним из самых популярных инстаграм-блогеров, сделала татуировку «СИЛА» на внутренней стороне губы и еще одну — «Альберт» (имя отца. — Esquire) — на руке. Миногарова мечтает стать профессиональной ведущей и в этом году собирается запустить на YouTube свое юмористическое шоу.