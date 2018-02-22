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— Что мне теперь сделать? — спрашивает Светлана Ходченкова съемочную группу.

Она уже сидела на стуле, позировала лежа на полу, сменила три наряда. Фотографы, ассистенты, продюсеры и визажисты зевают — съемка длится четвертый час, — а российская актриса номер один, хорошо известная в Голливуде и сыгравшая более пятидесяти ролей, остается расслабленной и гибкой. Нужен разве что последний аккорд, второе дыхание. Ходченкова снова уходит переодеться за ширму. Теперь на ней только купальник, легкий пиджак и туфли на шпильках.

— Может быть, вы дадите мне шорты? А то в кадре опять одни голые ноги, — будто не веря в их сногсшибательность, говорит она спокойным тихим голосом.

— Давайте попробуем забраться на этот деревянный куб, — предлагаю я первое, что попадается мне на глаза. — Представьте, что вы девочка на шаре.

— Да, так мне привычнее — как на съемочной площадке.

Прямым пронзительным взглядом она цепляет камеру, и больше не нужно задавать вопрос о ее модельном прошлом.

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Еще через час в коридоре фотостудии Ходченкова будет сидеть на диване в просторном черном худи и кожаных брюках: «Так мне удобнее ходить на кастинги — выглядеть своей. Я как увижу ремарку к сценарию «героиня раздевается», сразу прошу: сколько же можно, оденьте меня! Где брюки, где юбка?» «Светлана Ходченкова оконфузилась в Венеции», — сообщил однажды онлайн-таблоид. На фоне пресс-волла она обнималась с Колином Фертом и Бенедиктом Камбербэтчем перед фестивальной премьерой фильма «Шпион, выйди вон!». На статных актерах первого эшелона были приталенные пиджаки и узкие брюки, на Светлане — джинсы и серая майка с молодым Марлоном Брандо. Было это шесть лет назад, а ее все так же встречают по одежке — как будто она должна была застолбить за собой образ дивы, а вместе с ним — и строгий холодный взгляд, и персонального ассистента. Она спрашивает, сколько нам понадобится времени на разговор, и заказывает такси к назначенному часу. Таксист приезжает на другую улицу, и она спокойно объясняет, что он ошибся.

— Я не знаю, почему так происходит: многие друзья сначала думали, будто ко мне не подступиться — мол, я Снежная королева, все к моим ногам падают и сами собой в штабеля укладываются. Мне не хочется культивировать этот образ, он не имеет ко мне никакого отношения.

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Стоит Светлане Ходченковой выложить в инстаграме фото без макияжа — как она сделала это на отдыхе в Новый год, — оно немедленно становится новостным поводом и разлетается по женским журналам. Событие! С ее стороны это скорее провокация. Или простое желание быть собой. Фото собрало 50 тысяч лайков — в два раза больше, чем предыдущее, где у Светланы развеваются волосы на ветру.

— Я с трудом представляю, как общаться с людьми, которые пишут мне в директ. Не понимаю, что отвечать — мы ведь не знакомы. У многих из нас в соцсетях фолловеров больше, чем друзей в реальной жизни. Иногда я могу написать знакомым: «Давайте уже встретимся и лично друг друга полайкаем. Или дислайкнем на худой конец». Ничто не заменит мне живого общения. К тому же я тактильный человек, мне нравится щупать.

В этот момент она берет меня за предплечье. Будто бы в подтверждение слов. Это дистанция вызывает страх — «куда мне до нее, она была в Париже». А Ходченкова мгновенно обезоруживает.

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В силу лайка и перепоста Светлана не верит. Год назад зарегистрировалась в фейсбуке, но не заходит на свою страницу. Ей неинтересно писать посты.

— Я помогала писать сценарий, — кажется, впервые она рассказывает об этом. — Я бы очень хотела, чтобы в новом году по нему сняли фильм. Пока есть только рабочее название. Отчасти я еще и продюсер. Сейчас ищем команду. Это будет социальная драма.

— Русская «Эрин Брокович»? — шучу я.

— Почти, только интереснее. Режиссером тоже будет женщина. Дебютантка.

«Интереснее» для Ходченковой каждый раз пробовать что-нибудь другое (так она попала в Голливуд: пришла на кастинг и прошла — играючи), а еще — бороться с собственными комплексами и страхами. Иначе супергероями не становятся (марвеловский боевик «Росомаха: Бессмертный" 2013 года собрал 415 миллионов долларов в мировом прокате и вывел Ходченкову на международные афиши, по правую руку от Хью Джекмана).

— Я не только не готовилась к съемкам в Голливуде, я думала, что меня все равно не утвердят или удалят потом — и для чего это? И вдруг поняла: проблема в том, что многие у нас думают так же, боятся: «я плохо говорю по‑английски», «да куда нам до американцев» — вот так все привыкли рассуждать

— Разве не языковой барьер тяжелее всего преодолеть?

— О да! Особенно когда режиссер из-за угла кричит: «Эти фразы убираем, эти меняем!» А еще — просто the best: «Давай теперь своими словами».

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Для одной роли Светлана однажды учила греческий. «Он был настолько сложным! Китайский дался бы легче, — вспоминает она. — Любой опыт — это опыт». Я спрашиваю про знакомство с Довлатовым. В ее карьере — уже два фильма о нем. Первый, «Конец прекрасной эпохи», три года назад по его произведениям снял Станислав Говорухин, открывший когда-то актрису Ходченкову. Второй — Алексей Герман-младший. В этом феврале фильм «Довлатов» впервые представят на Берлинском кинофестивале — он поборется с остальными за «Золотого медведя».

— Для меня Довлатов — абсолютный современник, — с горящими глазами объясняет Светлана свою привязанность. — В его время не каждый мог позволить себе иметь такую легкость, силу духа и ироничный язык. Да и сейчас мало кто способен. Может быть, поэтому он и кажется особенно глубоким.

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Эпическая драма «Благословите женщину», где Ходченкова впервые появилась на экране, была так давно, что Светлана уже не похожа на свою первую героиню. О небольшом скандале с Говорухиным, режиссером фильма, как-то писали в прессе: мол, он отругал ее за то, что она худеет, становится слишком глянцевой. Позже, говорят, он взял свои слова обратно.

— Часто мне хочется легкости. Достаточно было картин, где играть приходилось сильных женщин, — признается Ходченкова.

— А что в них плохого?

— Ничего. Устала немного. Знаете, у меня классическое воспитание. Для меня мужчина всегда будет главным. Иногда возникают такие моменты, когда хочется сказать: «Меня любят миллионы, а ты мне даже букет цветов не подаришь!» А потом я подумаю и пойму: «Он же все равно меня любит, я это знаю».

— Это фото легко бы стало обложкой американского модного журнала, — говорит ей фотограф после съемки.

А когда Светлана Ходченкова узнает, что на обложке мужского журнала Esquire снова будет мужчина, шутит:

— И какого черта я для вас старалась?

Выйдя из студии, она забудет сумочку. Кто-то, заметив, похвалит ее вкус и произнесет название бренда вслух. Когда она получит ее назад, удивится:

— Как же я могла оставить Bulgari?!

Она посол часового и ювелирного дома, но на вопрос, кто лучшие друзья девушек, знает точный ответ:

— Пирожные, конечно. Мне их совсем нельзя. ¦