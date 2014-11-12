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Анекдот рассказала Елена Веснина, теннисистка

Елена Веснина родилась во Львове, но тренироваться начала в семь лет на кортах сочинского парка «Ривьера» под руководством собственного отца. «В парке растут столетние кипарисы, а по ним прыгают белочки. Иногда мы случайно попадали в них мячом, белки удивлялись и бежали дальше. Но однажды я тренировалась с мальчиком, у него сорвался мяч, попал в белку, и та замертво упала на корт. Я так расстроилась, что две недели с ним не разговаривала». После успешных выступлений на нескольких юниорских турнирах на семейном совете было решено, что спортом Елена займется профессионально. С тех пор она успела выйти в финал семи турниров Большого шлема, а минувшим летом победить в парном разряде на корте US Open.