На Нигине: джинсы, ремень и пальто PRADA

Дипломированный культуролог Нигина Сайфуллаева в кино пришла через современное искусство, куда попала буквально с улицы. «Как-то я проходила мимо Музея современного искусства и решила заглянуть. Там сидели женщины, скучали, пили чай — они и согласились посмотреть мой видеоролик, снятый во время поездки в Таджикистан. После этого меня позвали на биеннале молодого искусства. Конкурса не было, но журналисты радио «Маяк» присудили мне первое место и подарили чашку». Впрочем, в этой среде Нигина не прижилась: «Я не могу мыслить настолько актуально: выстроить концепцию, поставить маленькую палочку и написать к ней огромный текст. А делать что-то про чувства людей там не принято — это, якобы, тупо». В полную силу о чувствах Нигина высказалась в дебютном полнометражном фильме «Как меня зовут», вышедшем в декабре.