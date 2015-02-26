На Асе: платье, легинсы LOUIS VUITTON

Когда Асе Сафихановой исполнилось девять лет, родители попросили ее сделать выбор: танцы, плавание, художественная или музыкальная школа. Ася выбрала игру на флейте. Так она оказалась в Гнесинской школе, в Московской Консерватории, а затем в оркестре Musica Aeterna Теодора Курентзиса в Перми. После двух лет непрерывных репетиций, записей и гастролей Ася решила, что в оркестре «осядет» позже, — уволившись, она поступила в аспирантуру и вместе с друзьями организовала творческую артель «Колос». Сейчас «Колос» ездит по России, дает концерты в детских домах и читает лекции в ГЦСИ. Отпуска, по словам Аси, у нее не бывает в принципе: «Когда в портфеле не лежит флейта, это странно».