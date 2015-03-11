На Ярославе: пальто HERMES, босоножки GUCCI

Впервые Ярослава попала в театр в два года: родители боялись, что дочка не выдержит длинное представление, но весь спектакль она просидела неподвижно, уставившись на сцену. С тех пор, подозревает Ярослава, и началась ее любовь к театру: «Слово «драматург» я вряд ли знала, но всегда хотела стать человеком, который сочиняет спектакли». В театральный институт в Екатеринбурге она поступала сразу на два факультета, актерский и драматургический: «Я очень благодарна судьбе, что театральное сообщество избавилось от актрисы в моем лице». Зато пьесы Пулинович теперь ставят в театрах по всей России, а еще в Великобритании, США, Польше и Эстонии. Оценить ее драматургический талант можно 15 и 16 марта на спектакле «Жанна» в Театре Наций.