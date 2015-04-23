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Когда пришли за коммунистами , я молчал , я же не коммунист. Потом пришли за евреями , я молчал , я же не еврей. А потом уже было поздно , и вот тут-то я всполошился: да когда же , наконец , родители заберут меня из садика?!