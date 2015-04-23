На Александре: пальто, платье и жилет PRADA
Анекдот рассказала Александра Черкасова-Служитель, актриса
В детском дневнике Александра Черкасова-Служитель написала, что хочет стать актрисой, но только получив грант на обучение в Cambridge Drama Art School, вдруг обнаружила себя причастной к «великой русской театральной школе»: «Мой педагог оказался диким фанатом Чехова и постоянно апеллировал то к нему, то к Достоевскому, то к Станиславскому. А я еще ребенок совсем, все это знаю только приблизительно, ну мне пригодилось глубокомысленно головой кивать: да-да, мол, понимаю».