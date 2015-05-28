Редакция Esquire не гарантирует, что этот анекдот непременно будет смешным. Прочитать?

Одного парня заколдовала колдунья , и он мог произносить только одно слово в год. И вот этот парень влюбился , 7 лет ничего не говорил и собрал семь слов , подошел к девушке и сказал:

— Я люблю тебя , выходи за меня замуж!

А она вытащила наушники из ушей и спросила:

— Что?