На Екатерине: платье, INSHADE, купальник, ERES, босоножки, MIU MIU
Первую роль — Белоснежку — пятилетняя Катя играла дома и исключительно для родителей. Кусала яблоко, падала на пол и лежала неподвижно, пока мама не поцелует: «Правда, папа говорил, что из-за ушей я похожа не на Белоснежку, а на седьмого гнома». На первом курсе Щепкинского училища Агеева переживала, что застрянет в одном амплуа: играть хотелось Анну Каренину, а во всех учебных этюдах давали роли женщин с Урала. Зато позже, при поступлении в ГИТИС, характерная внешность пригодилась: хореограф Олег Глушков уговорил членов приемной комиссии взять на курс «этого ушастика».