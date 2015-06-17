На Полине: платье, CHRISTIAN DIOR

Полина Канис росла образцовым петербургским ребенком: школа, художественная школа, занятия балетом, театральный кружок. Но даже учась в пединституте, она не отвлекалась от любимых занятий: танцев и рисования. Первые студенческие подработки — тоже танцы. До шести утра Полина выступала в ночном клубе и возвращалась домой к понимающей маме: «Бывает, проснусь днем после работы, а все юбочки и топики выстираны и в ванной развешены». Задумываться о призвании Полина начала после переезда в Москву. Спонтанно пошла на курсы фотографии, поступила в Школу Родченко, а через пару лет уже выставлялась в России и за рубежом, выдвигалась на премию «Инновация» и получила премию Кандинского за видеоработу «Яйца».