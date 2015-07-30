На Алисе: платье, топ, LOUIS VUITTON

Поступать в Литинститут Алиса Ганиева не планировала до последнего: прилежная школьница из Махачкалы хоть и мечтала писать книги, но по настоянию родителей зубрила математику, готовясь к экономфаку. Первые два года в Москве свободное время она проводила в книжных магазинах, библиотеках и отделениях милиции. «У меня регулярно спрашивали паспорт и без объяснений вели в отделение. Свои права я тогда знала плохо, шла за ними и покорно сидела на стуле, пока не отпустят». Спустя пять лет Ганиева уже получила премию «Дебют» за повесть «Салам тебе, Далгат!», выпущенную под мужским псевдонимом, и с того момента писать решила под собственным именем. Ее истории о жизни на Кавказе возмутили многих земляков, зато вошли в лонг-листы «Нацбеста», «Большой книги» и «Русского Букера». Новый роман Ганиевой «Жених и невеста» вышел этой весной.