На Ирине: платье, топ, PRADA, сапоги, ROCCO P.

К девятому классу Ирина Горбачева умела готовить 42 блюда из курицы — научилась на заводе полуфабрикатов. К самостоятельности будущая актриса привыкла с детства: жила с отцом, бабушкой и двумя братьями в маленькой квартире в Королеве, а каникулы проводила за работой. Попробовав себя в роли продавщицы чемоданов на рынке, официантки и учителя танцев, Ирина всерьез подумывала стать инструктором по фитнесу. Но друзья убедили ее применить пластические способности на сцене и пойти в Щукинское училище: «Поступать я пришла в спортивном костюме, с пирсингом, крашеными белыми волосами и имела очень смутное представление о театре — большое счастье, что меня смогли разглядеть». Сразу после выпуска ее разглядели и в «Мастерской Петра Фоменко».