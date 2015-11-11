На Надежде: безрукавка, NINA DONIS куртка, ADIDAS ORIGINALS

В шесть лет Надежда Карпова уже гоняла мяч — мальчики-сверстники всегда принимали ее в игру, — но о том, что существуют женские команды, узнала только в средней школе. «Не понимаю, как я выбрала футбол, я его и смотреть-то не любила, мне ни один игрок не нравился». После девятого класса Надежда поступила в училище олимпийского резерва и, оставив семью в Ярославле, переехала в подмосковные Серебряные Пруды. Родители не сопротивлялись увлечениям дочери, даже когда в 16 лет она решила сделать первую татуировку: «Папа сначала не понимал, а потом и сам втянулся. Сейчас у меня с десяток тату, а у него почти все тело забито». После училища футболистку сначала купил красногорский клуб «Зоркий», а затем ЖФК «Чертаново».