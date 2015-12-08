На Сэсэг: костюм и брошь, GIORGIO ARMANI, туфли, FABI

До 21 года Сэсэг называла себя Светой: бурятское имя, в переводе означающее «цветок», не прижилось в поволжском городке Камышине, куда она с родителями переехала из родной Читы. Переубедил ее только Валерий Гаркалин — на вступительных экзаменах в ГИТИС педагог прочитал абитуриентке лекцию о том, как важно не стесняться себя и своих корней. Однако на борьбу с природным стеснением ушли годы: «Каждый экзамен по вокалу был хуже смерти. Я не понимала, как однокурсники получают удовольствие от выступлений, когда все время так страшно». Окончательно победить страх актрисе помог режиссер Владимир Панков, сразу после выпуска позвавший ее на роль Джульетты. Через несколько лет Сэсэг не испугалась даже строгого кастинга американца Боба Уилсона, и тот взял ее на роль Шамаханской царицы в свои «Сказки Пушкина».