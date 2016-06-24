На Виктории: Пальто и блузка, GUCCI

Виктория Нарахса с пяти лет знала, что уедет из родного Хабаровска, и на всякий случай занималась сразу всем: балетом, гимнастикой, рисованием и боксом. Ни в школе, ни в юридическом колледже, куда ее уговорила поступить мама, ей не нравилось: «Людей, которые занимаются театром, обычно не устраивает окружающий мир, и они строят на сцене свой, воображаемый. Вот и я мечтала строить такой мир». За мечтой пришлось ехать в Петербург, где еще во время учебы Виктория начала работать с авангардными театрами АХЕ и Derevo. Теперь она ставит спектакли и преподает актерское мастерство в Москве, здесь же планирует строительство очередного мира — в виде собственного театра. Пока работы Нарахсы можно увидеть в Центре имени Мейерхольда: 12 января там прошла премьера ее спектакля «Тараканище».