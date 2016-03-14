На Юлии: Платье, BALLY

Бабушка Юлии Александровой очень ей гордилась. Когда внучка приезжала погостить в село Левая Россошь под Воронежем, ее таланты всякий раз демонстрировались односельчанам: «Бабушка отправляла меня качаться на качелях и читать стихи вслух, да погромче, чтобы соседи слышали». Это умение пригодилось при поступлении в театральную школу при Щепкинском училище, а потом и в ГИТИС. В кино актриса попала не сразу: год после университета работала официанткой и еще несколько лет играла в театре «АпАРТе». Прославиться на экране Александровой помогли два режиссера — Валерия Гай Германика, у которой она сыграла злую школьницу в драме «Все умрут, а я останусь», и Жора Крыжовников, доверивший ей главные роли в комедиях «Горько» и «Самый лучший день». Последняя вышла на DVD в конце февраля.