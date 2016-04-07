На Настасье: платье, INSHADE, жилет, BRUNELLO CUCINELLI туфли, A. TESTONI



В восемь лет Настасья Хрущева написала диссертацию «Сейсмические особенности августа». От вулканологии она вскоре отказалась, но главную детскую мечту — защитить научную работу — осуществила в музыковедении. Хотя одно из ее школьных выступлений педагог назвал «полным пианистическим крахом», из чувства противоречия Хрущева окончила Петербургскую консерваторию и аспирантуру, а затем стала преподавать студентам историю зарубежной музыки XX века. Теперь произведения Настасьи исполняются по всему миру, спектакли с ее музыкой идут в Александринском театре и БДТ имени Товстоногова, а сама композитор продолжает поиск «новых форм»: работает с панк-поэтом Лехой Никоновым и андеграундным театром «Тру». Услышать ее музыку можно в спектакле «Война и мир Толстого» на сцене БДТ 12 и 13 апреля.