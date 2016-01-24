На Полине: кимоно, DRIES VAN NOTEN джинсы, ACNE STUDIOS сандалии, AGL

В детстве Полина Гришина время от времени жила в Николо-Шартомском монастыре — там работал иконописцем ее отец, который хотел, чтобы дочь стала монахиней. Однако после школы Полина все же выбрала мирскую жизнь и поступила в Палехское художественное училище. С дипломом по «иконописи и лаковой миниатюре» она приехала в Москву, где три года проработала в мультипликационной студии — а затем поступила в ГИТИС и стала театральным художником. Попробовав себя и в оформлении, и в постановке спектаклей, Гришина попала в кино — режиссер Иван Вырыпаев, узнав ее историю, не стал даже проводить проб на роль польской монахини Анны в своем новом фильме. Увидеть кинодебют художницы можно в картине «Спасение».