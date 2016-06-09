На Александре: жакет, топ, юбка, PRADA

Отучившись год на курсе Льва Додина в Петербурге, где студенты два семестра штудировали роман «Жизнь и судьба», Александра Виноградова в поисках более жизнерадостного театра переехала в Москву и тут же поступила на курс Марка Захарова в ГИТИС. После выпуска он пригласил актрису в «Ленком» и поставил с ней два спектакля, но затем Виноградовой захотелось «научиться чему-то еще», и она объявила, что уходит. Режиссер отпустил и даже позвал обратно, если захочется. Обратно Александра вернулась через четыре года: соскучившись по родному театру, хотела «поиграть в старых спектаклях», однако ее сразу утвердили на роль в новой постановке Константина Богомолова «Князь» по «Идиоту» Достоевского.