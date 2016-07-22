На Анне: Рубашка и брюки, GUCCI

Стать художником Анна Титова решила в знак протеста — для академической среды родного Екатеринбурга ее идеи уже в детстве были слишком радикальны. Впрочем, воплощать их профессионально она начала только после окончания московского Института проблем современного искусства в 2009 году. Спустя два года ее инсталляцию «Спектр Риппер» на групповой выставке в «Гараже» заметила куратор Венецианской биеннале Биче Куригер — так Анна стала самым молодым автором и единственной русской художницей основного проекта. Первая персональная выставка Титовой в России открылась в 2013-м в центре «Фабрика», и там же вместе с художником Стасом Шурипой она основала «Агентство сингулярных исследований» — платформу для публичного обсуждения искусства.