Россия проведет первый матч чемпионата мира по футболу против Саудовской Аравии

Соперниками России (65 место в рейтинге ФИФА) на матче-открытии чемпионата мира по футболу станет Саудовская Аравия (63 место). Игра пройдет на стадионе «Лужники» 14 июня.
В группу А также попали Египет (31 место) и Уругвай (21 место), дважды выигрывавший мировое первенство — в 1930 и 1950 годах.
Результаты жеребьевки:
Группа A: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.
Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.
Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.
Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.
Here they are! The groups for the 2018 FIFA World Cup Russia!— #WorldCupDraw ���(@FIFAWorldCup) December 1, 2017
Which game are you most looking forward to?! #WorldCupDraw pic.twitter.com/CYBTaqkgpF