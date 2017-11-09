10 вещей о Хаби Алонсо

1. Я верю в удачу. Когда ты не можешь повлиять на обстоятельства вокруг тебя, часто именно удача приходит тебе на помощь. При этом я не верю в приметы, у меня никогда не было особенных ритуалов перед игрой.

2. Моим самым счастливым мячом был Etrusco Unico, официальный мяч Чемпионата мира по футболу в Италии в 1990 году. Мне было всего девять лет, так что он же был и самым первым. Но, как говорят, – первый раз всегда самый особенный.

3. Каждый новый мяч чемпионата – особенный. Конкретно Telstar 18 оставляет очень хорошие ощущения. Уверен, он будет помогать игрокам.

4. Любая неудача – урок, который ты должен выучить. Он тебе поможет. Быть слабым очень просто. Если первый тайм матча был не в пользу твоей команды и ты уходишь со стадиона в раздевалку под гул толпы, очень важно собраться и не дать негативным эмоциям взять верх.

5. Я строил свою карьеру, ставя перед собой все новые, как мне казалось, невыполнимые задачи. Каждый раз я бросал самому себе вызов и шел от точки до точки. Я менял клубы, менял страны, каждый раз старался играть лучше, быть быстрее и точнее других. Свой первый вызов я бросил себе в 17 лет. Тогда моей целью было стать профессиональным игроком.

6. Считаю, что нельзя прожить без чувства юмора и самоиронии.

7. Мои родители научили меня уважать окружающих, относиться к людям так, как я хотел бы, чтобы они относились ко мне. Напутствий или советов было мало, они показывали мне это на собственном примере. Я стараюсь так же учить своих детей, меньше слов – больше дела.

8. Нельзя относиться даже к самым серьезным вещам слишком серьезно. Всегда нужна дистанция, определенная отстраненность, чтобы понять: иногда надвигающаяся катастрофа – это всего лишь мираж.

9. Я люблю удивляться. Для этого я путешествую. Страна, по которой я скучаю чаще остальных, - Италия. Мне нравится еда, природа и особенно – отношение итальянцев к жизни. Я люблю удивлять себя. В этом году я впервые встал на горные лыжи. Скажу честно – ученик из меня пока не самый блестящий. Дети лучше меня катаются.

10. Во время игры мозг часто проигрывает инстинкту по скорости реакции. Я научился доверять своей интуиции.