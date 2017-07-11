10 выдающихся порнопародий на известные фильмы

1. «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»

Фильм условно следует сюжету классической картины 1977 года и образцово сочетает маскарад, секс и юмор. По мотивам космической саги снято множество видео для взрослых, но «Звездные войны» и совсем недавно вышедшая «Империя наносит ответный удар» Акселя Брауна – самые убедительные. Фильм стоит смотреть хотя бы ради эффектного явления Дарта Вейдера и сцены, где Чубакка встречает штурмовиков. Интересно, что хотя Джордж Лукас заявил, что сам всегда хотел снимать порно, он активно выступает против подобных пародий еще с 1980-х годов.

2. «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

Не только порно, но и мюзикл, в котором упоительно все: сюжет, костюмы, хореографические номера, юная Кристин ДеБелл в главной роли. В 1976 году фильм вышел на экраны с пометкой 18+, но компания XX Century Fox, ставшая одним из дистрибьюторов, решила вырезать самые откровенные сцены, чтобы выпустить «Алису» в более широкий прокат. Картина с таким успехом шла в кино на протяжении двух лет, что было решено доснять с теми же актерами несколько сцен пожестче оригинальных.

3. «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

Классическое итальянское кино для взрослых, благодаря которому о секретах любви узнало не одно молодое поколение – до появления порносайтов «Красная шапочка» была едва ли не самой популярной в России кассетой с заграничной «клубничкой». Сегодня фильм выглядит совсем винтажным, но увидев его хоть однажды забыть невозможно. Есть и более свежие экранизации сказки, например, от канадской порностудии Brazzers, но в сравнении с работой актерского ансамбля Красной Шапочки Вирны Андерсон, ее мамы Чесси Мур и бабушки Карин Шуберт все они выглядят бледно.

4. «ТАРЗАН»

Еще один фильм итальянского производства, обладающий редкими для сегодняшней порнографии качествами. Здесь много натурных съемок, есть конфликт и даже психологизм. Недаром «Тарзана» называют самым романтичным порно всех времен — Рокко Сиффреди и исполнительница роли Джейн Роза Караччоло после съемок фильма поженились и живут счастливо по сей день.

5. «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ ВИБРАТОРОМ»

Двухчасовой триллер из просто диковатого хардкора очень быстро превращается в невообразимое трэш-шапито: одержимые, убийцы и калеки вместо пилы орудуют дилдо разных мастей. Ценителям хорроров стоит оценить и другие творения режиссера Роба Роттена, особенно «Порно мертвецов». Заслуживают внимания и полнометражные ленты «Репенетратор» (месиво по мотивам «Реаниматора») и «Эдвард Руки-пенисы».

6. «ГРИФФИНЫ»

Пародии на «Гриффинов» есть как мультипликационные, так и с живыми актерами, но рисованные гораздо смешнее и эротичнее. Лоис Гриффин — вообще звезда PornHub, у всех роликов с ней миллионные просмотры. Мардж Симпсон и Лила из «Футурамы» не сильно отстают, но у Лоис сюжеты фееричнее. Мультипликационное порно — это отдельная тема для изучения, Примечательно, что раньше версии для взрослых появлялись у всех значительных диснеевских премьер, сейчас же их место заняли компьютерные игры и мультсериалы (самые популярные — «Варкрафт» и «Мой маленький пони»).

7. «МИССИОНЕРСКАЯ ПОЗИЦИЯ: НЕВЫПОЛНИМА – 2»

Признаем, название – едва ли не лучшее, что есть в этом фильме. Спецэффекты смотрятся куда бюджетнее, чем в оригинале, но актерская игра и общий накал страстей ему не уступают. Автор картины Марк Кушман, также известный как Кэш Маркман, выступил как автор сценария и режиссер в общей сложности в почти тысяче фильмов и роликов. Он начинал свою карьеру с порнофильмов по мотивам мюзиклов «Моя прекрасная леди» и «Поющие под дождем», а прославился многосерийной фантастической эпопеей «Стар Трек» — то есть «Секс Трек».

8. «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ»

Классика порно по мотивам литературного памятника. «Кентерберийские рассказы», написанные Джеффри Чосером в конце XIV века, в разные времена были запрещены или печатались сокращенными по причине непристойности. Как раз непристойностям полтора часа экранного времени «Рассказов» и посвящены. Фильм, конечно, не чета экранизации Пазолини, но это большое костюмное кино.

9. «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»

По запросам поисковиков порносайтов самой популярной среди современных киногероев является проказница Харли Квинн, причем с огромным отрывом от остальных. Сподвижнице Джокера посвящено множество видео, а в 2016-ом вышел и полнометражный фильм Акселя Брауна. Браун снял большинство пародий на блокбастеры — в его портфолио есть «Бэтмен», «Чудо-женщина», «Мстители» и «Игра престолов», разумеется, в версии для взрослых. К слову, ХХХ-пародий на всевозможные сериалы за последние пару лет тоже вышло навалом, но ничего по-настоящему выдающегося пока не создано.

10. «ПЕНЕТРАТОР»

Брат Терминатора. Сюжет в самых общих чертах копирует оригинал (центральную героиню зовут Фарра Коннор), а в главных ролях снимаются известные актеры – например, Рон Джереми. Фильм 1991 года, несмотря на очевидно скромный бюджет, создан с юмором и выдумкой: при виде очередной жертвы в глазах Пенетратора высвечиваются все ее технические характеристики — что в точности похоже на современные оценки на интернет-форумах, посвященных продажной любви. Искусство вновь опередило жизнь.