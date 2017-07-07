Культурная доставка

Яндекс.Такси и Музей уличного искусства провели совместный конкурс «Стрит-арт на борту». В нем участвовали как новички, так и признанные мастера граффити из России, Украины, Израиля, Франции и Италии.

Из 500 присланных работ эспертный совет отобрал 30, а дальше выбор сделали зрители. По итогам интернет-голосования, в котором приняли участие более шести тысяч человек, было отобрано 15 работ. Из них 12 стали победителями: совет выбрал 10 самых оригинальных, еще две работы прошли в номинации «Выбор жюри». Лучшие варианты дизайна перенесли на автомобили Яндекс.Такси.

Первое место заняла творческая группа «Варенъйе организм» (Москва), второе — «На волне» Елены Матвейчук (Санкт-Петербург), третье — работа «Старая школа» Михаила Климова (Новосибирск).

Все двенадцать дизайнов можно посмотреть по ссылке.

В дальнейшем Яндекс.Такси планирует провести аналогичный конкурс и в других городах.