Нападение прохожего на репортера НТВ стало мемом

Одной из тем дня стал прямой репортаж канала НТВ из парка Горького, где сегодня традиционно отмечают день ВДВ.. Пока репортер рассказывал о том, как десантники отмечают профессиональный праздник, в кадр влез неизвестный мужчина с криком «Моя страна сука б…ь! Захватим Украину б…ь!». Когда журналист попросил его помолчать, мужчина нанес ему удар в скулу.

Поначалу пользователи сети иронизировали над тем, что репортера ударил ВДВ-шник, однако вскоре в МВД заявили, что хулиган никакого отношения к десанту не имеет.

Как бы то ни было, шуток на этот счет появилось достаточно.