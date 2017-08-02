Нападение прохожего на репортера НТВ стало мемом

Одной из тем дня стал прямой репортаж канала НТВ из парка Горького, где сегодня традиционно отмечают день ВДВ.. Пока репортер рассказывал о том, как десантники отмечают профессиональный праздник, в кадр влез неизвестный мужчина с криком «Моя страна сука б…ь! Захватим Украину б…ь!». Когда журналист попросил его помолчать, мужчина нанес ему удар в скулу.
Поначалу пользователи сети иронизировали над тем, что репортера ударил ВДВ-шник, однако вскоре в МВД заявили, что хулиган никакого отношения к десанту не имеет.
Как бы то ни было, шуток на этот счет появилось достаточно.
1.Девушка которая мне нравится.— Satoshi? (@Satoshitwitt) August 2, 2017
2. Я.
3. Её батя. pic.twitter.com/XZ4u1jd52K
August 2, 2017