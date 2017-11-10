Умер Михаил Задорнов

Задорнов, каким он останется в памяти – автор одной темы: его перемолола травма от столкновения с Западом, не военного, а психологического, шок от "выезда в загранпоездку". 100 сортов колбасы, улицы моют с шампунем, в подъездах чисто и лампочки горят. Сначала, в конце 80-х, он пишет об этом иронически - мол, как можно не воровать, если можно воровать; потом насмешка над русской кривизной и убогостью сменяется восхищением перед русской смекалочкой - условные "американцы", фанатично следующие инструкциям и законам, на ее фоне выглядят туповатыми ("воо дуракии-то!"), в итоге все приходит к воспеванию особого пути, фоменковщине, изысканиям в этимологии и утверждениям, что Русь произошла от этрусков. По этой психологической кривой улетели в постсоветское время многие, Задорнов лишь компактно сформулировал ее в словах. Интересно, что к моменту его ухода Россия стала во многих бытовых чертах похожа на Запад, который поразил его тридцать лет назад, а американские институции что-то и вправду выглядят не блестяще. Впрочем, из всего наследия автора я могу сейчас вспомнить лишь один диалог из старого рассказа в журнале "Юность", кажется, о том, как пациент психбольницы представляет, что проходит собеседование в разведчики: "Вы владеете языком? – В совершенстве! – Будете наклеивать марки на конверты!"; очень похоже на краткое резюме всех его геополитических изысканий, если не вообще судьбы.