5 самых дорогих проектов Захи Хадид

Ровно 13 лет назад Заха Хадид стала первой в истории женщиной, получившей престижную Притцкеровскую премию. Google почтил ее память специальным дудлом, на котором знаменитый британский архитектор изображена на фоне Центра Гейдара Алиева в Баку, созданного по ее дизайну. Esquire вспоминает пять дорогостоящих проектов Хадид.
1. Многофункциональный комплекс City of Dreams, Макао, Китай
Компания Захи Хадид занималась проектом одной из четырех башен многофункционального игорно-гостиничного комплекса «Город грез». Это 40-этажная гостиница на 780 номеров с ресторанами, магазинами и казино, которая откроется в 2017 году. Общая стоимость строительства комплекса City of Dreams оценивается в $2,4 млрд.
2. Центр водных видов спорта в Лондоне
Одно из основных мест проведения летних Олимпийских игр в Лондоне. Это крытый объект на 2500 мест с двумя 50-метровыми бассейнами и одним 25-метровым бассейном для дайвинга. Его строительство обошлось в £269 миллинов (около $347 млн).
Кстати, Заха Хадид спроектировала еще один спортивный объект, пожалуй, самый скандальный в ее карьере — стадион «Аль-Вакра» в Катаре, в котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2022 году. Сначала проект раскритиковали в СМИ, найдя в его дизайне ассоциации с женской анатомией. Потом на архитектора обрушился шквал критики из-за гибели нескольких сотен рабочих, занятых в строительстве. Да и сам чемпионат из-за коррупционного расследования в ФИФА иначе как скандальным не назовешь.
3. Мост шейха Зайда, Абу-Даби
Мост длиной 842 метра назван в честь бывшего президента Объединенных Арабских Эмиратов, чей фонд спонсировал строительство множества культурных объектов, и обошелся в $300 миллионов.
4. Центр Гейдара Алиева, Баку.
Этот проект в 2014 году получил премию «Дизайн года» и стал одной из самых узнаваемых работ Захи Хадид. По данным СМИ, власти Азербайджана потратили на строительство $250 миллионов.
5. Особняк для российского миллиардера Владислава Доронина
Это последний проект, спроектированный Захой Хадид от и до. По данным The Daily Mail, Доронин купил участок в Барвихе за £20 миллионов, а сейчас строение, напоминающее космический корабль, оценивается в £140 миллионов ($180 млн).