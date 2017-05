Умер Збигнев Бжезинский

В субботу на 90-м году жизни скончался Збигнев Бжезинский – американский политолог и государственный деятель польского происхождения, советник Джимми Картера по национальной безопасности, по сути определявший внешнюю политику США в 1970-1980-ые годы.

Бжезинский считал СССР одним из главных противников Америки и во время работы в Белом доме отстаивал жесткую антисоветскую позицию. В частности, он лоббировал выделение многомиллионной военной помощи исламистам в Афганистане и поддерживал режим Пола Пота в Камбодже, чтобы не допустить захвата страны Вьетнамом, союзником Советского союза. В 1979 году он смог добиться переноса подписания соглашения о сокращении стратегических вооружений (ОСВ-2).

Вот что о нем пишет The New York Times: «Бзежинский был жесткой и даже устрашающей фигурой, с острым взглядом и сильным польским акцентом. Вашингтон очень скоро понял, что у этого человека и острые локти. Провоцируя конфликты, он сумел фактически выжить официального представителя по внешней политике, госсекретаря Сайруса Вэнса, который в конечном счете ушел в отставку».

После распада СССР Бжезинский выступал за осторожное сближение США с Россией и Китаем для «сохранения мировой стабильности», но в целом его политические взгляды не изменились. Вот что он писал в своей знаменитой книге «Великая шахматная доска» (вышла в 1997 году): «Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России. Мы уничтожили Советский союз, уничтожим и Россию. Шансов у вас нет никаких».

В одном из последних интервью политолог говорил, что Китай гораздо важнее России. «Некоторые россияне могут полагать, что Америка пытается настроить Китай против России. Но это скорее комплимент, который тешит их эгоизм, чем реальное представление о действительности. Дело в том, что Китай гораздо важнее, чем Россия. Если Америка и Китай будут сотрудничать, у России нет абсолютно никакого выбора, кроме как присоединиться к двум странам. В первую очередь это было бы в интересах Америки. Но это также будет выгодно и для России в долгосрочной перспективе».

Утверждать, что Бжезинский был абсолютным сторонником внешней политики США, нельзя. Например, он жестко критиковал военное вторжение США в Ирак в 2003 году (со временем он пришел к мнению, что США стоит придерживаться политических и дипломатически методов, нежели военных). В 2014 году в разгар украинского кризиса он говорил о том, что Западу не стоит втягивать Киев в военные альянсы, так как в противном случае это может привести к опасной напряженности в отношениях с Россией.

В своем последнем сообщении в Twitter Бжезинский поделился соображениями по поводу мирового устройства: «Высокое лидерство США есть необходимое условие стабильности мирового порядка. Тем не менее, первого нам не хватает, а второе становится только хуже».

Sophisticated US leadership is the sine qua non of a stable world order. However, we lack the former while the latter is getting worse.