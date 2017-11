Цукерберг пояснит

В сентябре этого года представители Facebook сообщили об обнаружении около 400 учетных записей с российскими корнями, которые были особенно активны в период с июня 2015-го по май 2017-го – то есть в разгар президентской гонки. По данным представителей соцсети, эти аккаунты разместили около 3 000 политических объявлений, потратив на это $100 тысяч.

В то же время Twitter нашел и отключил примерно 200 профилей, связанных с теми же российскими агентами, которые использовали площадку Марка Цукерберга.

1 ноября в американском Конгрессе начинаются слушания, посвященные влиянию России на формирование контента в Facebook, Youtube, Twitter и Gmail во время предвыборной кампании 2016-го года. Сенаторы намерены разобраться в происхождении появившихся в этот период фейковых новостей о кандидатах и рекламных материалов, а также в возможной причастности к этому российской стороны.

ТРУДНОСТИ ФАКТЧЕКИНГА

Вопрос о влиянии фейковых новостей в Facebook на итоги президентских выборов впервые встал сразу после оглашения результатов. Сторонники Хиллари Клинтон обвинили соцсеть и лично Марка Цукерберга не только в махинациях с алгоритмами демонстрации контента (из-за которой пользователи недооценили проблему растущей поддержки Трампа), но и в распространении ложных новостей.

С критикой соцсети выступил в том числе и бывший президент США Барак Обама. The Washington Post пишет, что Обама предупреждал Цукерберга об опасности фейковых новостей заранее, и просил отнестись к проблеме серьезно.

По данным исследования Buzzfeed, в наиболее активные месяцы президентской кампании 20 самых популярных фейковых новостей о кандидатах набрали почти 9 млн репостов, реакций и комментариев в Facebook. В то время как реальные новости собрали 7,4 млн реакций со стороны пользователей соцсети.

Опубликованные CNN данные касательно Twitter говорят о том, что примерно треть контента о Трампе в соцсети было создано ботами. По мнению исследователей, этот факт в итоге повлиял на то, что Трамп в Twitter оказался популярнее Клинтон.

Наконец, исследование, опубликованное Medium, говорит о том, что Youtube охотнее предлагал посетителям прореспубликанский контент из-за особенностей механизма рекомендации видео.

ТРОЛЛИ ИЗ РОССИИ

Год назад две горячие для США темы – русские хакеры и фейковые новости – существовали параллельно. Если российские кибершпионы были цифровыми солдатами другого государства, то лживые сообщение можно было назвать проблемой человеческого фактора. Пользователи либо не умели отличать правду от вымысла в интернете, либо не знали, как пользоваться инструментами фактчекинга, либо излишне доверяли любой информации, появлявшейся в соцсетях.

Но спустя год в фейках и протрамповской пропаганде якобы обнаружились российский след, ведущий к так называемой «фабрике троллей», расположенной в Санкт-Петербурге.

The Washington Post сообщил, что в те самые 400 профилей, о которых в сентябре отчитался Facebok, могут быть связаны с пророссийскими активистами, и они управляли ботами и промоконтентом для нанесения удара по демократической системе США.

Закупленная реклама и распространяемые новости не всегда напрямую относились к кандидатам: они могли содержать информацию по острым социальным вопросам, которые потенциально могли привести к расколу в обществе. Например, права ЛГБТ, расизм, исламофобия, иммиграционный кризис и свободное ношение оружия. Подобная информация появлялась не только в Facebook, но и в Twitter и Youtube.

ЦУКЕРБЕРГ МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

Facebook критиковали не только сторонники Клинтон, но и президент Дональд Трамп. Политик обвинял соцсеть (а также Google, Apple и Twitter) в пособничестве демократам и нечестной политике в области распространения информации. После того, как стало известно, что Facebook придется отчитываться за «пророссийский» контент в Конгрессе, американский президент не упустил возможности уколоть Марка Цукерберга.

«Facebook всегда был «анти-Трамп. Соцсети всегда были «анти-Трамп». Фейковые новости, The New York Times (извинились) и The Washington Post всегда были «анти-Трамп». Это сговор?», – написал президент в своем Twitter.

Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes(apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017

В итоге Цукерберг пришлось оправдываться одновременно перед всеми. «Трамп говорит, что Facebook против него. Либералы говорят, что мы помогли Трампу. Обе стороны расстроены по поводу идей и контента, которые им не нравятся», – написал глава Facebook на своей странице. Он также добавил, что это были первые американские выборы, когда кандидаты настолько активно использовали интернет и смогли связаться с десятками миллионов избирателей с помощью соцсетей.

***

Несмотря на то, что Конгресс проверяет на российский контент все крупные интернет-сервисы США – Youtube, Twitter и Facebook, – именно последнему приходится отвечать активнее других. Это связано не только с соцсетью, но и с самой фигурой Марка Цукерберга. Он уже давно играет роль не просто разработчика, создавшего сервис для общения людей и публикации контента, но филантропа и героя, желающего провести интернет в каждый уголок земного шара, и даже, возможно, в будущем занять пост президента США.

Хотя сам Цукерберг опроверг подобные намерения еще в январе в разговоре с Buzzfeed, американские СМИ продолжают внимательно изучать его поездки в разные штаты и манеру общения с публикой. Многие заявления Цукерберга действительно больше свойственны не бизнесмену, а политику, ищущему широкую поддержку у аудитории: он говорит о свободном распространении информации, благотворительности, победе технологий над болезнями и бедностью.

В любом случае, какими бы соображениями ни руководствовался Цукерберг, будь то политические амбиции или стремление сохранить свой бизнес независимым и прибыльным (а для этого нужно доверие аудитории), он будет отчаянно доказывать непредвзятость Facebook и сотрудничать с властями США.