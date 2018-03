Продюсерская компания Weinstein Company, которую основали братья Харви и Роберт Вайнштейны, продана группе инвесторов. Они возьмут на себя долг компании в размере 225 миллионов долларов, а также вложат в компанию 275 миллионов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сделка до последнего момента находилась под угрозой срыва. Вайнштейны уже собирались подать заявление о банкротстве: 25 февраля заявили, что переговоры с инвесторами не удались. Как пишет The New York Times, продаже Weinstein Co. мог воспрепятствовать иск генерального прокурора штата Нью-Йорк к компании. По мнению прокурора, продажа компании оставит без справедливой компенсации многих пострадавших от сексуальных домогательств со стороны Вайшнтейна.

В заявлении совета директоров The Weinstein Co., которое приводит Deadline , говорится, что «сделка предусматривает компенсации жертвам домогательств и защиту сотрудников». Кроме того, планируется создать компенсационный фонд, а большинство руководящих должностей займут женщины.

Группу инвесторов, которые станут новыми владельцами Weinstein Co., возглавляют экс-глава управления по делам малого бизнеса администрации президента США Мария Контрерас-Свит и миллиардер Рон Беркл.

Скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, одного из основателей компаний Miramax Films и Weinstein Company, разгорелся в октябре 2017 года. О сексуальных домогательствах с его стороны заявили более 50 актрис и сотрудниц его компаний, после чего продюсера уволили из основанной им компании. Затем было объявлено, что Weinstein Co. выставлена на продажу.

