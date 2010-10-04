Ложь — вот чем я занимаюсь.

Мое воображение часто заставляет меня чувствовать себя дурой: оно дарит мне новые миры и изгоняет меня из них.

Меня раздражает одно: прежде чем мы уничтожим себя, мы уничтожим планету.

Если научная фантастика — это мифология современной технологии, то этот миф очень трагичен.

Научная фантастика не способна ничего предложить — она способна лишь описать.

Я живу в кошмаре, от которого время от времени я пробуждаюсь в снах.

Если хочешь прыгнуть в бездну, поднимись сначала как можно выше.

Если ты хочешь, чтобы твои произведения воспринимали всерьез, не выходи замуж, не имей детей и, самое главное, не умирай. А если тебе все же придется — покончи жизнь самоубийством. Это всех устроит.

Утро наступит в любом случае — даже если ты забудешь завести будильник.

Единственная вещь, которая делает жизнь возможной, — это постоянная и невыносимая неопределенность; незнание того, что будет дальше.

Раньше я постоянно использовала этот ублюдочный знак — точку с запятой; например, так; одна точка с запятой шла после другой точки с запятой — а потом еще и еще.

Если дела перестают приносить тебе пользу — впитывай информацию. Если информация перестает приносить тебе пользу — спи.

Успех — это всегда чье-то поражение.

Я сомневаюсь, что воображение может быть подавлено. Если бы на самом деле удалось выкорчевать его у ребенка с корнем, он вырос бы баклажаном.

Поверьте, дети прекрасно понимают, что единорогов нет. Но они так же прекрасно понимают, что книги про единорогов — конечно, если речь идет о хороших книгах — это правдивые книги.

Люди, которые отрицают существование драконов, как правило, бывают пожираемы ими изнутри.

Любое политическое или научное течение, объявляющее себя голосом здравомыслия, — это игра в бога, а за это надлежит шлепать и ставить в угол.

Величайшая проблема религии заключается в том, что сегодня ей приходится быть мистической и воинственной одновременно.

Так трудно быть религиозной, если знаешь, что вера и бог находятся у религии в заложниках.

Вера — это рана, которую лечит знание.

Каждая вещь, доведенная до предела, становится невыносимо тягостной, если не канцерогенной.

Нет правильных ответов на неправильные вопросы.

Самое важное — это не результат поиска, а сам поиск. Правда должна открываться понемногу. Если тебе предоставить ее целиком, ты можешь просто не принять ее.

Самые важные вопросы ты должен задать себе сам.

Я не более одинока, чем тот сумасшедший у пруда, который смеется так громко, потому что думает, будто он один.

Любовь не положена перед тобой, как камень. Ее нужно сотворить. Как хлеб, ее надо выпекать каждый день, чтобы она всегда была свежей.

Никогда не имей дело с тем, от кого ты хоть раз слышал «я же тебе говорил».

Зажечь свечу — значит отбросить тень.

У вечности нет сюрпризов для нетерпеливых.

Зерно лучше всего прорастает в дерьме.