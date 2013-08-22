Чаще всего я пишу о людях, которые значительно умнее меня.
Все составляют списки лучших киноцитат. Кажется, в них всегда попадает фраза «Тебе не осилить правду!» («Несколько хороших парней». — Esquire), и это очень приятно. Но для меня лучшей останется эта: «Нам понадобится лодка побольше» («Челюсти» — Esquire).
Не надо думать, что правила в творчестве — это плохо. Без правил любое искусство — просто размазывание краски по холсту.
Все правила есть в «Поэтике» Аристотеля. Она написана почти три тысячи лет назад, но я точно знаю: если у вас проблемы со сценарием, то вы, скорее всего, нарушили одно из правил Аристотеля.
В фильмах для детей старше 13 лет слово «fuck» может прозвучать только один раз. Дурацкое ограничение. Не все fuck или cocksucker равнозначны.
Когда-то, чтобы свести концы с концами, я доставлял «поющие телеграммы». Я носил шляпу-канотье, костюм в красно-белую полоску и играл на казу (американский народный инструмент, трубка с бумажной мембраной. — Esquire). Даже за право переночевать у друга на диване нужно было как-то заплатить.
Это был один из тех вечеров в Нью-Йорке, когда думаешь, что всех на свете позвали на вечеринку, куда забыли пригласить тебя. Телевизор и магнитофон были сломаны. Однако в моей крохотной квартирке была печатная машинка, и оставался один способ себя развлечь — вставить в нее лист бумаги. Я начал писать диалоги и вдруг почувствовал себя так уверенно, как не чувствовал себя никогда, пока был актером. Я писал весь вечер и всю ночь, и в каком-то смысле тот вечер пятницы для меня так и не закончился.
Я очень нуждаюсь в любви абсолютно незнакомых людей. Поэтому я всегда оставляю гигантские чаевые: обожаю, когда носильщики, официанты и парковщики рады меня видеть.
Единственный опыт в политике у меня был в шестом классе. Я влюбился в Дженни Лэвин. Она подрабатывала в предвыборном штабе Джорджа Макговерна, ну я и подумал, что хорошо бы тоже пойти в волонтеры. Однажды нас всех посадили в автобусы и отвезли в столицу округа: через город проезжал кортеж Никсона, и мы встали у дороги с плакатами «Макговерна в президенты!» Я держал над головой такой плакат, и тут ко мне подошла какая-то
Я не преуменьшаю значимости избрания чернокожего президента. Но настоящая эйфория у меня была от того, что впервые на моей памяти в Белом доме оказался один из тысячи самых умных американцев.
Я хотел бы взять на доработку «Нескольких хороших парней». Думаю, там нет ни одной сцены, которую я не смог бы улучшить за полчаса.
Я приношу жертвы на алтарь намерений и препятствий. Персонаж чего-то хочет, но ему что-то мешает. Хочет ли он денег, заполучить девушку или добраться до Филадельфии — не имеет значения. А если ему это на самом деле нужно позарез — еще лучше!
Препятствия, стоящие перед героем, должны быть серьезными. Зритель не должен говорить: «Почему бы им просто не поехать на другой машине?» или «Пристрели его, и все тут!»
Я по-прежнему думаю, что закончил колледж всего пару лет назад. А это было в 1983 году.
Вместо слова «ложь» сейчас все говорят: «расхождение во мнениях». Если республиканцы из Конгресса заявят, что Земля плоская, заголовок в «Нью-Йорк Таймс» на следующий день будет таким: «Демократы и республиканцы не могут договориться о форме Земли».
Нам разрешат говорить в телеэфире motherfucker прежде, чем поминать имя Господа всуе.
Я никогда не беспокоился о деньгах. Ну, кроме тех моментов, когда у меня их не было.
Друг всегда говорит тебе в лицо то же самое, что и тогда, когда тебя нет рядом.
Тактика, которой следуют твои герои, — это бельевая веревка. На ней ты развешиваешь все составляющие истории.
С теми, от кого едет крыша, тоже вполне можно дружить. Ведь у каждого же есть такой друг, про которого чужим людям приходится объяснять: «Да я его с пятого класса знаю, он правда хороший парень!»
Если бы я женился каждый год, начиная с 25 лет, то вряд ли на свадьбу приходили бы одни и те же мои друзья. Каждый раз появлялись бы новые, и только мой брат никуда бы не делся.
Вдоль дороги к старости много предупреждающих знаков. Первый — это когда подружка месяца из «Плейбой» оказывается моложе тебя. Ты вдруг чувствуешь себя грешником: тебе 23, ей 19, и нечего тебе смотреть на эту фотографию. Другой знак — когда ты замечаешь, что профессиональные спортсмены моложе тебя. Потом — тренеры и менеджеры клубов. И вот последний знак — ты ровесник президента.
Когда я заканчиваю сценарий, то в первые 5 минут пребываю в эйфории, а затем опять превращаюсь в Сизифа.
Меня бесят девушки, которые не умеют правильно дать пять.
Идеальная жизнь выглядит для меня так: я подсовываю под дверь гостиничного номера готовые сценарии, а в обмен мне приносят еду.
Я очень уважаю актеров, которые умеют импровизировать. Я уважаю сценаристов и режиссеров, которые могут сделать сцену, в которой импровизация уместна. Но как зритель я люблю, чтобы в диалоге чувствовалась рука сценариста. Люблю, когда он звучит как по писаному.
Я сейчас курю, только чтобы вам помочь: «Соркин закуривает очередную сигарету," — это хорошая переходная конструкция.
Если вы все закончили, то это значит, что вы еще и не начинали.