На свете нет ничего скучнее актеров, потому что актеры умеют рассказывать либо про себя, либо про кино.

В районе, где я рос, мы все очень серьезно задумывались, прежде чем съездить кому-нибудь по роже. Отцы многих парней были не последними людьми в мафии.

Ты должен научиться драться, но ты должен научиться обходиться без драк тоже. Я, например, ненавижу махать кулаками, поэтому, научившись это делать, сразу же научился этого избегать.

Всегда найдется тот, кто скажет, что ты не должен чего-то делать. Главное — научиться игнорировать таких людей.

Знаете, когда люди заболевают, они звонят на работу: «Я что-то разболелся сегодня, полежу дома». Что-то типа того. Но вы пробовали когда-нибудь звонить в полном здравии? К телефону подходит ваш начальник, а вы ему говорите: «Послушайте, все эти годы я был болен, но сегодня мне здорово получшало, и я понял, что на работу больше не выйду».

Во мне шесть футов, четыре дюйма (около 193 см. — Esquire), и мне так хочется разговаривать с людьми, глядя в глаза, а не стоять с вечно согнутой шеей. Но доставляло ли мне это какие-то неудобства в кино? Никогда не думал об этом. Мне кажется, самому высокому всегда достается самая большая роль.

Все к чему-то ведет — даже «Говард-утка» (спродюсированный Джорджем Лукасом и провалившийся в прокате фильм 1986 года с Роббинсом в главной роли; рассказывает о герое из параллельной Вселенной, населенной мыслящими утками. — Esquire). Да, я считаю, что для того времени это была неплохая идея. И он не провалился бы, если к выбору утки они отнеслись чуть серьезнее. Ладно, к черту все это. Во всем виноваты утки.

Однажды в Лос-Анджелесе мою машину остановили и обыскали. Почему? Все из-за этой надуманной войны с наркотиками. Чего тут может быть непонятного: к черту гражданские права, если ведешь войну.

Недостаточность веры в чудо заставляет людей верить в правительство и бизнес.

Лжет ли правительство? Должно ли оно нести ответственность за свои неверные решения? Должен ли кто-то лишиться поста? Не, я ничего не знаю, говорит обычный человек. Я ничего не знаю, потому что был занят: думал про ту молоденькую певицу, которую фотографы поймали выходящей из машины без трусов.

Самоцензура — это самая страшная угроза свободе слова в свободном обществе.

Удивительно, что мы, американцы, не требовали в свое время импичмента для Буша. Он втянул нас в войну, погубил много людей, лгал насчет оружия массового поражения в Ираке, а также сделал все для того, чтобы терроризм стал проблемой по всему миру. Но никто не потребовал его импичмента. Совсем другое дело Билл Клинтон и Моника Левински!

По своей природе американцы не злы. Дай им информацию, и они поступят правильно. Но им не дают этой информации.

Я не считаю себя леваком. Я просто наблюдатель и рассказчик, который старается быть справедливым к обеим сторонам.

Никогда не поздно устроить себе счастливое детство.

Есть много вещей, ради которых стоит жить, несколько вещей, ради которых можно умереть, но нет ни одной вещи, ради которой можно убивать.

Чувство юмора способно заменить любую религию.

В мире есть два типа людей: те, кто верят, что в мире есть два типа людей, и все остальные.

Любопытство — это единственное, что отличает того, кто действительно живет, от того, кто просто двигается и дышит.

Если ты разделся, это еще не значит, что ты сексуален. Если ты циничен, это еще не значит, что ты крут.

Что бы я сделал, если бы стал президентом? Полагаю, барбекю.

Я одержимый коллекционер винила. Да, у меня есть айпод, но музыка куда лучше чувствуется на виниле или кассете. Кассеты, кстати, страшно недооцененный носитель. Жаль хороших кассетных проигрывателей уже почти не выпускают.

Никогда не доверяй тем, для кого правописание и пунктуация важнее, чем хорошо проведенное время.

В мире полно тупых актеров. Но в мире также полно тупых политиков и абсолютно безмозглых пекарей.

Распутин обожал свеклу. Это же по его глазам видно.

Мне кажется, миру необходимо хорошее кино про викингов.